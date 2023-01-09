"Россия не воюет с Украиной": в Кремле сделали циничное заявление после ракетных ударов

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, российско-украинская война — это конфликт России с НАТО. Он отметил, что у россиян якобы нет ненависти к украинцам из-за "близости" двух народов.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что его страна не воюет с Украиной. Об этом он рассказал в интервью российской газете "Аргументы и факты" в понедельник, 9 января.

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", — заявил Патрушев.

По его словам, российско-украинская война — это конфликт России с НАТО и странами Запада. Якобы страны НАТО боятся прямого столкновения с Россией, поэтому используют Украину.

"События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", — добавил Патрушев.

Напомним, сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. В результате погибли двое человек, еще пятеро получили ранения, в том числе и ребенок.

Ранее, 6 января, в Офисе генпрокурора сообщили о том, что оккупационные войска РФ обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии, в результате чего погибли двое мирных жителей, а ранения получили тринадцать человек.

Также 6 января, глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские силы обстреляли из артиллерии еще одну пожарную часть в Херсоне. В результате обстрела один пожарный погиб на месте, еще четверо получили ранения.