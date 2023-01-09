"Росія не воює з Україною": у Кремлі зробили цинічну заяву після ракетних ударів

За словами секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, російсько-українська війна — це конфлікт Росії з НАТО. Він зазначив, що у росіян нібито немає ненависті до українців через "близькість" двох народів.

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Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що його країна не воює з Україною. Про це він розповів в інтерв'ю російській газеті "Аргументы и факты" у понеділок, 9 січня.

"Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може. Українські традиції близькі жителям Росії, так само як і спадщина російського народу невіддільна від культури українців. Зверніть увагу, у Криму українська мова зберігається як одна з державних. У багатьох містах продовжують діяти українські культурні центри, ансамблі українських пісні та танцю. На півдні Далекого Сходу, враховуючи велику долю переселенців ще з часів Столипіна, значна кількість жителів вважає рідною культуру українського народу", — заявив Петрушев.

За його словами, російсько-українська війна — це конфлікт Росії з НАТО та країнами Заходу. Нібито країни НАТО бояться прямого зіткнення з Росією, тому використовують Україну.

"Події в Україні — це не зіткнення між Москвою та Києвом, це воєнне протистояння НАТО, а насамперед США та Англії з Росією. Боячись прямого дотику, натовські інструктори заганяють на вірну смерть українських хлопців", — додав Патрушев.

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ завдали ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Харківської області. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, зокрема й дитина.

Раніше, 6 січня, в Офісі генпрокурора повідомили про те, що окупаційні війська РФ обстріляли Бахмут Донецької області з артилерії, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а поранення отримали тринадцять людей.

Також 6 січня голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що російські сили обстріляли з артилерії ще одну пожежну частину в Херсоні. Внаслідок обстрілу один пожежник загинув на місці, ще четверо отримали поранення.