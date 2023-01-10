В Украине создали движение сопротивления на всех направлениях, – командующий ССО

По словам Виктора Хоренко, проходит постоянная подготовка, в том числе на северных рубежах Украины как еще один элемент сдерживания планов ВС РФ.

Related video

На территории всей страны создали систему для организации движения сопротивления на всех операционных направлениях. Об этом заявил командующий Силами специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко.

Движение сопротивления — это основа сопротивления на оккупированных землях и там, куда враг может потенциально зайти. Люди, прошедшие специальную подготовку могут проводить разведку, выявлять нужные данные, координаты и коммуницировать с подразделениями Сил обороны Украины. Все это может происходить в тылу врага, на временно оккупированных территориях. По словам Хоренко, действия членов сопротивления показывают эффективность и дают результаты.

"Постоянная подготовка этих подразделений, в том числе на северных границах нашей страны — это еще один действенный инструмент для сдерживания планов противника", — заявил Хоренко.

Он также добавил, что у каждого украинца, который на фронте и в тылу задача одна — выйти на границы Украины по состоянию на 1991 год.

Напомним, 3 января в ССО завершили курс обучения бойцов движения сопротивления в местах повстанческой славы. В ходе обучения военные освоили общевойсковые предметы, а также комплекс навыков для ведения подпольной борьбы.

17 ноября командующий ССО Виктор Хоренко рассказал об особенностях работы бойцов Сил спецопераций в тылу врага.