Используем пробелы врага: командующий ССО Украины рассказал о работе бойцов

Бойцы изучили местность перед вторжением, что помогло наладить местное сопротивление для борьбы с оккупантами.

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Командующий Силами спецопераций Украины бригадный генерал Виктор Хоренко в интервью для War on the Rocks рассказал об особенностях задействования бойцов спецназначения.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину бойцам Сил спецопераций определили районы оперативного применения. Военные отлично изучили местность, а также наладили связи с местным населением для организации сопротивления.

Уже после вторжения ССО анализировали слабые места российских войск и использовали их в свою пользу. В частности, ВС РФ практически не работают ночью, поэтому бойцы стали активнее работать в ночное время суток.

Также Хоренко обратил внимание, что ССО нужно усиливаться в сфере с беспилотниками и приборами ночного видения.

"Единственный способ победить для нас в этой борьбе — это действовать более качественно, потому что мы не можем действовать количеством, как россияне, мы не можем следовать шаблону как россияне, возможно, более известному шаблону, когда они говорят, что матеря будут рожать больше детей мужского пола, которые станут солдатами", — заявил Хоренко.

Основные задачи ССО:

рейдовые действия

операции по захвату

засады

поиск целей для отработке по ним других сил

Напомним, Силы спецопераций ВСУ опубликовали кадры уничтожения российских "Тигров". Бойцы устроили засаду ВС РФ.

Ранее в СМИ писали, что в Украине начнется новый этап войны из-за наступления холодов.