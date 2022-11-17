Використовуємо прогалини ворога: командувач ССО України розповів про роботу бійців

Бійці вивчили місцевість перед вторгненням, що допомогло налагодити місцевий опір боротьби з окупантами.

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Командувач Силами спецоперацій України бригадний генерал Віктор Хоренко в інтерв'ю War on the Rocks розповів про особливості залучення бійців спецпризначення.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну бійцям Сил спецоперацій визначили райони оперативного застосування. Військові добре вивчили територію і навіть налагодили зв'язки з місцевим населенням в організацію опору.

Вже після вторгнення ССО аналізували слабкі місця російських військ та використовували їх на свою користь. Зокрема, ЗС РФ практично не працюють уночі, тому бійці почали активніше працювати у нічний час доби.

Також Хоренко звернув увагу, що ССО потрібно посилюватись у сфері з безпілотниками та приладами нічного бачення.

"Єдиний спосіб перемогти для нас у цій боротьбі — це діяти якісніше, тому що ми не можемо діяти кількістю, як росіяни, ми не можемо слідувати шаблону як росіяни, можливо, більш відомому шаблону, коли вони кажуть, що мати народжуватиме більше дітей чоловічої статі, які стануть солдатами", — заявив Хоренко.

Основні завдання ССО:

рейдові дії

операції із захоплення

засідки

пошук цілей для відпрацювання за ними інших сил

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ опублікували кадри знищення російських "Тигрів". Бійці влаштували засідку ЗС РФ.

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