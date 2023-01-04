"Завершим зимний поход УНР": ССО окончили обучение бойцов движения сопротивления (видео)

Церемония выпуска проходила в местах повстанческой славы. В ходе обучения военные освоили общевойсковые предметы, а также получили комплекс навыков для подполья.

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В местах повстанческой славы состоялся выпуск курса движения сопротивления Сил специальных операций Украины. Об этом сообщает Командование ССО в Фейсбуке.

Выпускники курса освоили комплекс умений и навыков, а также общевойсковые предметы. Военные изучали тактику, приемы и особенности подразделений движения сопротивления.

Также в ходе торжественного мероприятия выпускники дали символичную клятву. После этого все они отправились в подразделения для выполнения задач по назначению. В видеоролике сделан акцент на преемственность поколений. В частности, Киевской Руси, УНР и УПА.

Силы ССО получили девиз "Иду на Вы" — это давнее высказывание князя Киевской Руси Святослава Храброго (годы жизни приблизительно 938 — 972) .

"Они всегда рядом с нами. Только вместе мы сможем победить. Они начали зимний поход, а мы его завершим. Несломленные воины УНР воскресают как символ непокоренности украинского народа. Как призыв к борьбе за свою независимость! Мы все повстанцы. Мы боремся не потому что ненавидим тех, кто перед нами, а потому что любим тех, кто за нашими спинами. Мы защитим наш народ и нашу землю", — говорится в видео.

Напомним, 19 ноября СМИ рассказали о движении сопротивления, которое помогло освободить Херсон. Часть из людей готовили еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

17 ноября командующий ССО Виктор Хоренко рассказал об особенностях работы бойцов Сил спецопераций в тылу врага.