"Завершимо зимовий похід УНР": ССО закінчили навчання бійців руху опору (відео)

Церемонія випуску проходила у місцях повстанської слави. У процесі навчання військові освоїли загальновійськові предмети, а також здобули комплекс навичок для підпілля.

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У місцях повстанської слави відбувся випуск курсу руху опору сил спеціальних операцій України. Про це повідомляє Командування ССО у фейсбуці.

Випускники курсу освоїли комплекс умінь і навичок, а також загальновійськові предмети. Військові вивчали тактику, прийоми та особливості підрозділів руху опору.

Також під час урочистого заходу випускники дали символічну клятву. Після цього всі вони вирушили до підрозділів для виконання завдань за призначенням. У відеоролику зроблено акцент на наступність поколінь. Зокрема, Київської Русі, УНР та УПА.

Сили ССО отримали девіз "Іду на Ви" — це давнє висловлювання князя Київської Русі Святослава Хороброго (роки життя приблизно 938—972).

"Вони завжди поряд із нами. Тільки разом ми зможемо перемогти. Вони розпочали зимовий похід, а ми його завершимо. Незламні воїни УНР воскресають як символ непокори українського народу. Як заклик до боротьби за свою незалежність! Ми всі повстанці. Ми боремося не тому що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто за нашими спинами. Ми захистимо наш народ і нашу землю", — йдеться у відео.

Нагадаємо, 19 листопада ЗМІ розповіли про рух опору, який допоміг звільнити Херсон. Частину людей готували ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

17 листопада командувач ССО Віктор Хоренко розповів про особливості роботи бійців Сил спецоперацій у тилу ворога.