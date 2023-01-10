Украина важнее: в НАТО призвали наращивать производство оружия

По словам генсека Йенса Столтенберга, страны Альянса должны увеличивать запасы боеприпасов и средств, чтобы была возможность помогать Украине и придерживаться принципов НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Альянса нужно наращивать производство вооружений в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

По словам Солтенберга, Альянсу нужно использовать боеприпасы и запасы, чтобы поддерживать Украину. При иссякании запасов существует одно долгосрочное решение — наращивать производство оружия.

"Мы смогли обеспечить Украине беспрецедентный уровень поддержки на протяжении многих месяцев. Но, конечно, когда мы изнуряем наши запасы, есть только одно долгосрочное решение – продуцировать оружия больше. И это также причина, по которой министры обороны стран НАТО приняли решение об увеличении наших запасов боеприпасов и снаряжении на встрече минувшей осенью", — заявил Столтенберг.

Также он добавил, что сейчас НАТО отдает предпочтение помогать Украине, а не придерживаться всех принципов по запасам сил и средств в Альянсе. Поэтому сейчас есть цель — сделать достаточными и запасы, и помощь Украине.

Напомним, 9 января Столтенберг заявил, что Украине критически важно получить именно сейчас тяжелую бронетехнику, чтобы освободить свою территорию. Исходя из этого генсек не исключает поставок в ВСУ танков.

Ранее генсек НАТО заявил, что россияне готовы потерпеть, чтобы добиться своих целей в Украине. Недооценивать амбиции РФ и Владимира Путина в частности — опасно.