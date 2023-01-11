Российские войска обстреляли склад фейерверков в Харькове, — ОВА (видео)

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Киевском районе Харькова наблюдается детонация пиротехнических изделий. На месте работает ГСЧС.

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Вечером во вторник, 10 января, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Об этом сообщается в Telegram-канале Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", — написал глава области, добавив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работает бригада ГСЧС.

В этот же день министр иностранных дела Германии Анналена Бербок посетила Харьков.

По словам главы ОВА, немецкий дипломат увидела последствия деятельности агрессора на территории Украины.

"Мы посетили разрушенную врагом Салтовку, увидели поврежденные объекты инфраструктуры, разрушенные школы и больницы. Впереди у нас очень много работы по восстановлению области и в ней у нас будет мощная помощь Германии", — говорится в публикации главы ОВА.

Напомним, что россияне продолжают штурмовать Соледар, несмотря на то, что подступы к позициям ВСУ усеяны телами погибших оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские воины продолжают удерживать населенный пункт.

Ранее Фокус сообщал, что Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами. Киев, в свою очередь, модернизирует вертолеты Ми-17. В период с 1991 по 2020 гг. страны заключили двусторонние соглашения в военной сфере на 1,6 млрд долларов.