Собирал информацию о НАТО: полиция Польши задержала российского бизнесмена

По словам представителя польских спецслужб Станислава Жарина, арестованный россиянин проживает в Польше с 2003 года. Его обвиняют в шпионаже в пользу Москвы.

Related video

Военная полиция Польши в апреле прошлого года арестовала гражданина Российской Федерации, по подозрению в шпионаже. В польской Службе военной контрразведки выяснили, что подозреваемый собирал данные о боевой готовности Вооруженных сил и войск НАТО в Польше. Об этом пишет польское издание TVP INFO.

Заместитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил, что российский бизнесмен и реконструктор внесен в санкционный список Министерства внутренних дел Польши. Кроме того, спецслужбы добились заморозки его счетов, а также связанных с ним компаний.

"Доказательства, собранные СВК, а затем и Военной полицией, указывают на то, что мужчина причастен к шпионской деятельности в пользу Российской Федерации", — заявил Жарин.

Чиновник сообщил, что задержанный пребывает под стражей в ожидании завершения следствия и судебного заседания.

В публикации также говорится, что деятельность россиянина по сбору информации о войсках является критической для Польши и "чувствительной" для всего Североатлантического альянса.

Глава польской контрразведки отметил, что подозреваемый пребывает в Польше с 2003 года. В 2006 году предполагаемый шпион получил статус долгосрочного резидента Европейского союза.

"Созданная россиянином позиция международного бизнесмена и его хобби, ориентированное на участие в мероприятиях по исторической реконструкции, позволили ему завоевать авторитет на территории РП, ЕС и Шенгенской зоны", — отметили в Службе военной контрразведки.

Напомним, что 3 января Станислав Жарин заявил об ослаблении Российской Федерации в результате военной агрессии против Украины. Он констатировал, что страна-агрессор погружается в хаос.

Еще Фокус писал о том, что по данным СБУ Украины, с момента начала полномасштабной войны украинскими спецслужбами было выявлено более 600 российских агентов и шпионов. По фактам государственной измены и шпионажа во время войны сейчас расследуются более 1,5 тыс. уголовных производств.