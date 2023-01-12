Збирав інформацію про НАТО: поліція Польщі затримала російського бізнесмена

За словами представника польських спецслужб Станіслава Жаріна, заарештований росіянин проживає у Польщі з 2003 року. Його звинувачують у шпигунстві на користь Москви.

Related video

Військова поліція Польщі у квітні минулого року заарештувала громадянина Російської Федерації, за підозрою у шпигунстві. У польській Службі військової контррозвідки з'ясували, що підозрюваний збирав дані про бойову готовність Збройних сил та військ НАТО у Польщі. Про це пише польське видання TVP INFO.

Заступник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарін повідомив, що російського бізнесмена та реконструктора внесено до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ Польщі. Крім того, спецслужби домоглися заморозки його рахунків, а також пов'язаних із ним компаній.

"Докази, зібрані СВК, а потім і Військовою поліцією, вказують на те, що чоловік причетний до шпигунської діяльності на користь Російської Федерації", — заявив Жарін.

Чиновник повідомив, що затриманий перебуває під вартою в очікуванні завершення слідства та судового засідання.

У публікації також йдеться про те, що діяльність росіянина зі збору інформації про війська є критичною для Польщі та "чутливою" для всього Північноатлантичного альянсу.

Глава польської контррозвідки зазначив, що підозрюваний перебуває у Польщі з 2003 року. У 2006 році шпигун отримав статус довгострокового резидента Європейського союзу.

"Створена росіянином позиція міжнародного бізнесмена та його хобі, орієнтоване на участь у заходах з історичної реконструкції, дозволили йому здобути авторитет на території РП, ЄС та Шенгенської зони", — зазначили у Службі військової контррозвідки.

Нагадаємо, що 3 січня Станіслав Жарін заявив про послаблення Російської Федерації внаслідок військової агресії проти України. Він констатував, що країна-агресор занурюється у хаос.

Ще Фокус писав про те, що за даними СБУ України, з моменту початку повномасштабної війни українськими спецслужбами було виявлено понад 600 російських агентів та шпигунів. За фактами державної зради та шпигунства під час війни зараз розслідуються понад 1,5 тис. кримінальних проваджень.