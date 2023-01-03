Війна в Україні занурює РФ у хаос, — спецслужби Польщі

За словами Станіслава Жарина, війна в Україні дедалі більше послаблює РФ у політичному та економічному планах.

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Війна проти України, яку веде Російська Федерація, послаблює останню та з кожним днем занурює у хаос. Таку думку висловив уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, вуличні облави на призовників, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах — останні дані свідчать про те, що Росія занурюється в хаос", — написав на своїй сторінці в Твіттері Жарин.

Він також додав, що у Росії останнім часом виникли й інші проблеми. Зокрема, країна-агресор не здатна забезпечити своїх громадян навіть елементарними послугами. Крім цього, в РФ також наростає економічна криза.

"Війна проти України послаблює Росію. І це хороші новини", — резюмував Жарин.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що війна в Україні підкосила російського президента Володимира Путіна і йому скликали консиліум лікарів. За інформацією ЗМІ, саме лікарі рекомендували главі РФ відмовитись від участі в офіційних заходах на Новий рік. Однак навіть у новорічну ніч, яку Путін провів у колі близьких, він почував себе погано.

Дещо раніше колишній головнокомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що "президент Росії Володимир Путін веде свою країну до темного лісу, з якого вона, можливо, ніколи не вийде". Зокрема він порівняв відео святкування Нового року в РФ із новорічними вечірками по всьому світу і дійшов висновку, що російське свято виглядало моторошно на тлі цивілізованих країн.