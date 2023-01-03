Война в Украине погружает РФ в хаос, — спецслужбы Польши

По словам Станислава Жарина, война в Украине все больше ослабляет РФ в политическом и экономическом планах.

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Война против Украины, которую ведет Российская Федерация, ослабляет последнюю и с каждым днем погружает в хаос. Такое мнение выразил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, уничтожающие российские города пожары, взрывы на военных базах — последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", — написал на своей странице в Твиттере Жарин.

Он также добавил, что у России в последнее время появились и другие проблемы. В частности страна-агрессор не способна обеспечить своих граждан даже элементарными услугами. Кроме этого в РФ также нарастает экономический кризис.

"Война против Украины ослабляет Россию. И это хорошие новости", — резюмировал Жарин.

Напомним, 2 января стало известно, что война в Украине подкосила российского президента Владимира Путина и ему созывали консилиум врачей. По информации СМИ, именно врачи рекомендовали главе РФ отказаться от участия в официальных мероприятиях на Новый год. Однако даже в новогоднюю ночь, которую Путин провел в кругу близких, он почувствовал себя плохо.

Несколько ранее бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что президент России Владимир Путин ведет свою страну в темный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет". В частности он сравнил видео празднования Нового года в РФ с новогодними вечеринками по всему миру и пришел к выводу, что российский праздник выглядел жутко на фоне цивилизованных стран.