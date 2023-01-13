В РФ будут эксплуатировать зэков для производства оружия, — британская разведка (фото)
Тюремное население, оцениваемое в 400 тысяч человек, является уникальным человеческим ресурсом, который может использоваться Кремлем для поддержки вторжения и производства военных товаров.
Оборонно-промышленный комплекс РФ, вероятно, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить запросы Кремля по производству нового вооружения. Об этом в новом отчете от 13 января информирует военная разведка Минобороны Великобритании.
Ведомство напоминает, что еще в ноябре 2022 года крупнейший в России производитель танков "Уралвагонзавод" сообщил, что после встречи с руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предприятие решило трудоустроить 250 заключенных.
В РФ, по данным ведомства, существует давняя традиция использования труда зэков, но начиная с 2017 года принудительные работы в качестве отдельного уголовного наказания были введены вновь.
"ФСИН, обладающая одним из самых высоких уровней лишения свободы в мире, контролирует разросшуюся империю, насчитывающую более 400 тысяч заключенных, и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции. Тюремное население представляет собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "СВО", в то время как желающие работать добровольцы остаются в дефиците", — продолжили британские разведчики в своем отчете.
Учитывая выше перечисленные факты, ведомство приходит к выводу, что труд заключенных будет остро востребован при производстве низкотехнологического вооружения "Уралвагонзаводом", который, вероятно, испытывает сильное давление со стороны Кремля, требующего как можно быстрее увеличить объемы выпускаемой продукции.
Отметим, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 12 января утверждал, что Владимир Путин публично пытается найти виновного в провалах ВС РФ. Глава Кремля во время одного из заседаний правительства сделал "козлом отпущения" вице-премьер-министра Дениса Мантурова и требовал, чтобы увеличить объемы производства оборонно-промышленным комплексом в 2023 году.
Также сообщалось, что зэки, которых вербуют в ряды "Группы Вагнера", начали чаще появляться в информпространстве всероссийских СМИ. Так, после Нового года издание "РИА Новости" обнародовало видеоролик с участием Евгения Пригожина, который публично помиловал заключенных после участия в войне в Украине.