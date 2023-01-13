В РФ будут эксплуатировать зэков для производства оружия, — британская разведка (фото)

Тюремное население, оцениваемое в 400 тысяч человек, является уникальным человеческим ресурсом, который может использоваться Кремлем для поддержки вторжения и производства военных товаров.

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Оборонно-промышленный комплекс РФ, вероятно, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить запросы Кремля по производству нового вооружения. Об этом в новом отчете от 13 января информирует военная разведка Минобороны Великобритании.

Ведомство напоминает, что еще в ноябре 2022 года крупнейший в России производитель танков "Уралвагонзавод" сообщил, что после встречи с руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предприятие решило трудоустроить 250 заключенных.

В РФ, по данным ведомства, существует давняя традиция использования труда зэков, но начиная с 2017 года принудительные работы в качестве отдельного уголовного наказания были введены вновь.

"ФСИН, обладающая одним из самых высоких уровней лишения свободы в мире, контролирует разросшуюся империю, насчитывающую более 400 тысяч заключенных, и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции. Тюремное население представляет собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "СВО", в то время как желающие работать добровольцы остаются в дефиците", — продолжили британские разведчики в своем отчете.

Учитывая выше перечисленные факты, ведомство приходит к выводу, что труд заключенных будет остро востребован при производстве низкотехнологического вооружения "Уралвагонзаводом", который, вероятно, испытывает сильное давление со стороны Кремля, требующего как можно быстрее увеличить объемы выпускаемой продукции.

[ + – ] В РФ будут использовать труд зэков для производства товаров оборонно-промышленного комплекса

Отметим, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 12 января утверждал, что Владимир Путин публично пытается найти виновного в провалах ВС РФ. Глава Кремля во время одного из заседаний правительства сделал "козлом отпущения" вице-премьер-министра Дениса Мантурова и требовал, чтобы увеличить объемы производства оборонно-промышленным комплексом в 2023 году.

Также сообщалось, что зэки, которых вербуют в ряды "Группы Вагнера", начали чаще появляться в информпространстве всероссийских СМИ. Так, после Нового года издание "РИА Новости" обнародовало видеоролик с участием Евгения Пригожина, который публично помиловал заключенных после участия в войне в Украине.