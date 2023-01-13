В РФ експлуатуватимуть зеків для виробництва зброї, — британська розвідка (фото)

Тюремне населення, що налічує 400 тисяч осіб, є унікальним людським ресурсом, який може використовувати Кремль для підтримки вторгнення і виробництва військових товарів.

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Оборонно-промисловий комплекс РФ, ймовірно, вдасться до використання праці ув'язнених у спробі задовольнити запити Кремля щодо виробництва нового озброєння. Про це у новому звіті від 13 січня інформує військова розвідка Міноборони Великої Британії.

Відомство нагадує, що ще в листопаді 2022 року найбільший у Росії виробник танків "Уралвагонзавод" повідомив, що після зустрічі з керівництвом Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) підприємство вирішило працевлаштувати 250 ув'язнених.

В РФ, за даними відомства, існує давня традиція використання праці зеків, але починаючи з 2017 року примусові роботи як окреме кримінальне покарання були введені знову.

"ФСВП, що володіє одним із найвищих рівнів позбавлення волі у світі, контролює імперію, що розрослася, яка налічує понад 400 тисяч ув'язнених, і часто звинувачується в крайній жорстокості та корупції. Тюремне населення є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки "СВО", у той час як охочі працювати добровольці залишаються в дефіциті", — продовжили британські розвідники у своєму звіті.

Враховуючи вище перераховані факти, відомство доходить висновку, що праця ув'язнених буде гостро затребувана під час виробництва низькотехнологічного озброєння "Уралвагонзаводом", який, ймовірно, зазнає сильного тиску з боку Кремля, що вимагає якнайшвидше збільшити обсяги продукції, яка випускається.

[ + – ] В РФ використовуватимуть працю зеків для виробництва товарів оборонно-промислового комплексу

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 12 січня стверджував, що Володимир Путін публічно намагається знайти винного у провалах ЗС РФ. Глава Кремля під час одного із засідань уряду зробив "цапом-відбувайлом" віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова та вимагав збільшити обсяги виробництва оборонно-промисловим комплексом у 2023 році.

Також повідомлялося, що зеки, яких вербують до лав "Групи Вагнера", почали частіше з'являтися в інформпросторі всеросійських ЗМІ. Так, після Нового року видання "РИА Новости" оприлюднило відеоролик за участю Євгена Пригожина, який прилюдно помилував ув'язнених після участі у війні в Україні.