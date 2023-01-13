Мобилизацию в РФ объявлять не надо, она продолжается скрыто, – эксперт

Власти страны-агрессора не планируют официально объявлять о новой волне призыва в ряды ВС РФ, чтобы не спровоцировать недовольство общества.

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До сих пор действует указ президента РФ от 21 сентября "Об объявлении частичной мобилизации", у которого нет ограниченного срока действия. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты", посвященной призыву в ряды армии страны-агрессора.

"В рамках этого указа можно проводить мобилизацию в скрытой форме так долго, как это будет необходимо. На самом деле, так и происходит", — сказал в комментарии Фокусу военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

"После того, как началась мобилизация в России и возникло общественное недовольство, российские власти публично объявили о том, что вроде бы мобилизация прекращена, но Путин не отменил указ, — говорит он. — Для того, чтобы в публичной плоскости сказать, что вроде бы все нормально, ситуация контролируемая, а в непубличной — иметь возможность вызывать людей по повесткам. Так что новую волну могут объявлять, а могут и не объявлять. Скорее — объявлять громко им не нужно – зачем вызывать недовольство и возмущение. У меня есть сомнения, что Путин готов выйти и объявить мобилизацию, но нет сомнений в том, что он позволяет проводить ее скрытно прямо сейчас".

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Украины предупреждала о том, что Россия должна объявить новую волну мобилизации. В рамках кампании власти РФ планируют набрать 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в мобилизованы в сентябре. По прогнозам ГУР МОУ, старт новой мобилизации в России возможен с 15 января.