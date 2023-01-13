Мобілізацію в РФ оголошувати не треба, вона продовжується приховано, – експерт

Влада країни-агресора не планує офіційно оголошувати про нову хвилю призову до лав ЗС РФ, щоб не спровокувати невдоволення суспільства.

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Досі діє указ президента РФ від 21 вересня "Про оголошення часткової мобілізації", який не має обмеженого терміну дії. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Нова мобілізація в Росії. Коли розпочнеться і чи будуть протести", присвяченій призову до лав армії країни-агресора.

"У межах цього указу можна проводити мобілізацію у прихованій формі так довго, як це буде необхідно. Насправді так і відбувається", — сказав у коментарі Фокусу військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

"Після того, як почалася мобілізація у Росії і виникло суспільне невдоволення, російська влада публічно оголосила про те, що начебто мобілізацію припинено, але Путін не скасував указ, — каже він. — Для того, щоб у публічній площині сказати, що начебто все нормально, ситуація контрольована, а в непублічній — мати можливість викликати людей за повістками. Тож нову хвилю можуть оголошувати, а можуть і не оголошувати. Швидше за все — оголошувати голосно їм не треба — навіщо викликати невдоволення та обурення. У мене є сумніви, що Путін готовий вийти й оголосити мобілізацію, але немає сумнівів у тому, що він дозволяє проводити її потай прямо зараз".

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони України попереджала про те, що Росія повинна оголосити нову хвилю мобілізації. У межах кампанії влада РФ планує набрати 500 тисяч осіб на додаток до 300 тисяч, які були призвані в мобілізовані у вересні. За прогнозами ГУР МОУ старт нової мобілізації в Росії можливий з 15 січня.