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Военный Фокус Российско-украинская война

Путин делает ставку на бедных россиян, готовых пойти на войну за деньги, — Bloomberg

владимир путин, электорат, бедные россияне, опора, война в украине
Фото: РИА Новости | Для бедного населения РФ участие в войне в Украине — возможность выбраться из "кредитных ям",

По мнению аналитиков, ядро путинского электората составляют граждане РФ, которые живут за чертой бедности. Они готовы убивать украинцев, чтобы выбраться из долгов.

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Президент России Владимир Путин делает ставку в войне с Украиной на бедное население России, списывая средний класс с военного бюджета. Об этом в пятницу, 13 января пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков издания, после начала полномасштабного вторжения России граждане, живущие за чертой бедности, из-за своей лояльности стали главной опорой Путина.

Эксперты отмечают, участие в войне в Украине — возможность выбраться из "кредитных ям", в которых погрязло бедное население России.

"Не жалея средств на армию, Владимир Путин вознаграждает самых нуждающихся россиян, увеличивая подачки семьям. Солдаты, воюющие в Украине, также получают единовременную выплату в размере, превышающем средний годовой прожиточный минимум в России", — отмечают аналитики Bloomberg.

Аналитики подсчитали, что во второй половине 2022 года РФ потратила более $15 млрд на помощь многодетным семьям и 400 млрд рублей на пенсии. Руководство страны-агрессора планирует удвоить эти выплаты в текущем году, при этом доходы работающего населения падают, что сделает бюджет России более хрупким.

Чтобы поддержать лояльность электората, весной прошлого года Путин поручил выплатить семьям погибших в Украине солдат по 5 млн рублей, а раненым — 3 млн рублей.

Напомним, 13 января, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин примет участие в президентских выборах в 2024 году. В Кремле убеждены, что к тому времени война в Украине не завершится.

В отчете Института изучения войны ISW от 12 января сказано, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, ищет "козлов отпущения" за провалы армии и невозможность военно-промышленного комплекса страны-агрессора решить проблему дефицита вооружения и технологий.