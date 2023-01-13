"Продает две вещи — понты и страх": у Зеленского рассказали, что ждет Россию в будущем

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Москва вместо того, чтобы рассказывать о "достижениях" в космической отрасли, могла бы сначала заняться своими отсталыми регионами. А они составляют 95% территории РФ.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия привыкла продавать миру две вещи — "понты и страх". Однако Украина вместе с партнерами сегодня доказывает, что не стоит бояться страну-агрессора. Об этом представитель ОП рассказал в интервью "24 каналу".

По словам Подоляка, теперь очередь за тем, чтобы поставить Россию на место.

"Осталось только избавить их от понтов. Мы тоже это делаем", — прокомментировал он.

В мире наконец перестали считать, что российское оружие — это что-то удивительное, говорит Подоляк. И уже не называют российский технологический IТ-сектор чем-то выдающимся. Другие страны в прошлом году также осознали, что вполне могут обходиться без нефтегазовой отрасли России.

Как говорит представитель ОП, Москва вместо того, чтобы хвастаться своими "достижениями" в космической отрасли, могла бы заняться своими отсталыми регионами. А сегодня они составляют 90-95% территории Российской Федерации, утверждает Подоляк.

В целом политик дает неутешительный прогноз для страны-агрессора.

"Мы с вами прямо в ближайшем будущем получим Россию, которая будет на старославянском языке рассказывать какие-то древние сказки. И мы будем за это платить, потому что это будет такая интересная этника. Они будут ходить в лаптях", — высказался он.

Демилитаризация и денацификация России

Подоляк считает, что закрыть Россию от всего цивилизованного мира новым "железным занавесом" будет правильной стратегией.

"Пусть варятся в своем соку, грызутся между собой и наработают ту систему политико-социальных отношений, которая будет более или менее адаптирована под современный мир, чтобы они не угрожали ему", — добавил он.

Те цели, которые Россия в начале полномасштабной войны заявляла в отношении Украины, — денацификация и демилитаризация, в итоге ожидают саму страну-агрессор, уверен Подоляк. Он говорит, что Москве нельзя оставлять такой большой арсенал оружия плюс давать возможность ядерного шантажа.

"Надо лишить их возможности периодически, раз в 10–20 лет говорить: "У нас здесь накопилось определенное количество танков, пойдем кого-нибудь поубиваем". Надо избавить их от этого", — подчеркивает советник главы ОП.

Напомним, сегодня, 13 января, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что между Министерством обороны РФ и главой "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным началась "публичная драка". По его словам, подобные распри на самом высоком уровне в России являются "хорошим признаком начала феерического конца".

Накануне, 12 января, Подоляк говорил, что Украина получит все необходимое вооружение для победы над Россией, так как политические элиты стран-партнеров приняли для себя решение, что Кремль должен проиграть.