"Продає дві речі — понти та страх": у Зеленського розповіли, що чекає на Росію в майбутньому

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Москва замість того, щоб розповідати про "досягнення" у космічній галузі, могла б спочатку зайнятися своїми відсталими регіонами. А вони становлять 95% території РФ.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія звикла продавати світові дві речі — "понти та страх". Проте Україна разом із партнерами сьогодні доводить, що не варто боятися країну-агресора. Про це представник ОП розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Подоляка, наразі черга за тим, щоб поставити Росію на місце.

"Залишилося тільки позбавити їх понтів. Ми теж це робимо", — прокоментував він.

У світі нарешті перестали вважати, що російська зброя — це щось дивовижне, каже Подоляк. І вже не називають російський технологічний ІТ-сектор чимось визначним. Інші країни минулого року також усвідомили, що можуть обходитися без нафтогазової галузі Росії.

Як каже представник ОП, Москва замість того, щоб хвалитися своїми "досягненнями" у космічній галузі, могла б зайнятися своїми відсталими регіонами. Сьогодні вони становлять 90-95% території Російської Федерації, стверджує Подоляк.

Загалом політик дає невтішний прогноз для країни-агресора.

"Ми з вами прямо в найближчому майбутньому отримаємо Росію, яка буде старослов'янською мовою розповідати якісь стародавні казки. І ми за це платитимемо, бо це буде така цікава етніка. Вони ходитимуть у лаптях", — висловився він.

Демілітаризація та денацифікація Росії

Подоляк вважає, що закрити Росію від усього цивілізованого світу новою "залізною завісою" буде правильною стратегією.

"Нехай варяться у своєму соку, гризуться між собою і напрацюють ту систему політико-соціальних відносин, яка буде більш-менш адаптована під сучасний світ, щоб вони не загрожували йому", — додав він.

Ті цілі, які Росія на початку повномасштабної війни заявляла щодо України, — денацифікація та демілітаризація, в результаті очікують на саму країну-агресора, упевнений Подоляк. Він каже, що Москві не можна залишати такий великий склад зброї плюс надавати можливість ядерного шантажу.

"Треба позбавити їх можливості періодично, раз на 10-20 років говорити: "У нас тут накопичилася певна кількість танків, підемо когось поб'ємо". Треба позбавити їх від цього", — наголошує радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що між Міністерством оборони РФ та головою "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним розпочалася "публічна бійка". За його словами, подібні чвари на найвищому рівні в Росії є "хорошою ознакою початку феєричного кінця".

Напередодні, 12 січня, Подоляк говорив, що Україна отримає все необхідне озброєння для перемоги над Росією, оскільки політичні еліти країн-партнерів вирішили, що Кремль має програти.