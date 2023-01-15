Среди погибших — ребенок: количество жертв ракетного удара по Днепру возросло (фото)

По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, спасателям удалось достать из-под завалов в Днепре 38 человек. Однако еще 19 взрослых и один ребенок погибли.

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Количество погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 20 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 15 января, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

"Двадцать невинных жертв", — написал Резниченко.

[ + – ] Спасатели ищут людей под завалами дома на Набережной Победы,118 в Днепре Фото: ГСЧС

Российская ракета попала в жилой дом в Днепре: что известно о теракте

В субботу, 14 января, ВС РФ атаковали ракетами ряд украинских городов. В Днепре ракета (предположительно класса Х-22) попала в многоквартирный дом.

Она уничтожила 72 квартиры мирных жителей. А 164 квартиры оказались повреждены.

По состоянию на утро 15 января известно уже о 20 погибших. Среди жертв — ребенок.

[ + – ] Спасательная операция на месте ракетного удара в Днепре продолжается Фото: ГСЧС

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов 38 человек, из них шесть детей. Их достали из разрушенных секций дома, которые не обрушились. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек.

Кроме того, нужно переселить жильцов не менее 236 квартир – это более 400 человек, живших в этом доме и рядом.

На месте работают спасатели, полиция и волонтеры. К работам привлечены 530 человек и 144 единицы техники.

[ + – ] Специальная техника разбирает завалы атакованного российской ракетой дома в Днепре Фото: ГСЧС

Напомним, 14 января стало известно имя командира РФ, приказавшего обстрелять Днепр. Украинские власти заявляли, что именно по приказу командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олега Тимошина обстреляли торговый центр в Кременчуге летом 2022 года.

Также Фокус писал о том, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Днепра. Он заявил о том, что мир должен остановить российский террор.