Серед загиблих – дитина: кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла (фото)

За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Дніпрі 38 людей. Однак ще 19 дорослих та одна дитина загинули.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку у Дніпрі зросла до 20 осіб. Про це повідомив у неділю, 15 січня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Телеграм-каналі.

"Двадцять невинних жертв", — написав Резніченко.

[ + – ] Рятувальники шукають людей під завалами будинку на Набережній Перемоги,118 у Дніпрі Фото: ГСЧС

Російська ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі: що відомо про теракт

У суботу, 14 січня, ЗС РФ атакувала ракетами низку українських міст. У Дніпрі ракета (імовірно класу Х-22) потрапила до багатоквартирного будинку.

Вона знищила 72 квартири мирних мешканців. А 164 квартири виявилися пошкодженими.

Станом на ранок 15 січня відомо вже про 20 загиблих. Серед жертв – дитина.

[ + – ] Рятувальна операція на місці ракетного удару в Дніпрі триває Фото: ГСЧС

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів 38 людей, із них шестеро дітей. Їх дістали із зруйнованих секцій будинків, які не обрушилися. Поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 людей.

Крім того, потрібно переселити мешканців не менше 236 квартир – це понад 400 осіб, які жили в цьому будинку і поряд.

На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери. До робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки.

[ + – ] Спеціальна техніка розбирає завали атакованого російською ракетою будинку у Дніпрі Фото: ГСЧС

Нагадаємо, 14 січня стало відомо ім'я командира РФ, який дав наказ обстріляти Дніпро. Українська влада заявляла, що саме за наказом командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина обстріляли торговий центр у Кременчуці влітку 2022 року.

Також Фокус писав про те, як президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра. Він заявив про те, що світ має зупинити російський терор.