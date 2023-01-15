Серед загиблих – дитина: кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла (фото)
За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Дніпрі 38 людей. Однак ще 19 дорослих та одна дитина загинули.
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку у Дніпрі зросла до 20 осіб. Про це повідомив у неділю, 15 січня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Телеграм-каналі.
"Двадцять невинних жертв", — написав Резніченко.
Російська ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі: що відомо про теракт
У суботу, 14 січня, ЗС РФ атакувала ракетами низку українських міст. У Дніпрі ракета (імовірно класу Х-22) потрапила до багатоквартирного будинку.
Вона знищила 72 квартири мирних мешканців. А 164 квартири виявилися пошкодженими.
Станом на ранок 15 січня відомо вже про 20 загиблих. Серед жертв – дитина.
Співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів 38 людей, із них шестеро дітей. Їх дістали із зруйнованих секцій будинків, які не обрушилися. Поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 людей.
Крім того, потрібно переселити мешканців не менше 236 квартир – це понад 400 осіб, які жили в цьому будинку і поряд.
На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери. До робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки.
Нагадаємо, 14 січня стало відомо ім'я командира РФ, який дав наказ обстріляти Дніпро. Українська влада заявляла, що саме за наказом командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина обстріляли торговий центр у Кременчуці влітку 2022 року.
Також Фокус писав про те, як президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра. Він заявив про те, що світ має зупинити російський терор.