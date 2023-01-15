"У меня есть мечта": маньяк из РФ, убивший 81 человека, попросился на войну в Украину

Михаил Попков, прозванный "ангарским маньяком", хочет освободиться условно-досрочно, так как якобы его военная специальность могла быть востребованной на войне с Украиной. Сейчас он отбывает пожизненное наказание за убийство 81 человека.

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Серийный убийца Михаил Попков, известный в РФ как "ангарский маньяк" мечтает приехать в Украину и поучаствовать в боевых действиях. Об этом пишет российское медиа "Вести Иркутск".

Попков сейчас отбывает наказание. Следствие установило, что он лишил жизни 81 человека, а суд признал мужчину виновным в совершении этих преступлений.

Однако сейчас "ангарский маньяк" хочет освободиться условно-досрочно, так как якобы его действующая военно-учетная специальность могла быть востребованной в зоне боевых действий в Украине.

"У меня есть мечта — в армию попасть. Я бы, может, даже не задумываясь согласился", — сказал Попков, намекая на то, что хотел бы присоединиться к наемникам "группы Вагнера", в которую ее создатель Евгений Пригожин вербует в основном заключенных, обещая им условно-досрочное освобождение.

"Ангарский маньяк" также выразил опасение, что ему могут и не предложить участвовать в боевых действиях против Украины. По словам мужчины, его навыки, связанные с радиоэлектроникой, могли уже устареть и стать неактуальными.

Кто такой "ангарский маньяк" Михаил Попков

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области.

Мужчина был младшим сержантом МВД РФ и до увольнения в 1998 году из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине.

Возраст большинства жертв Попкова на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Одной жертве было 15, еще четырем — от 35 до 40 лет. Кроме того, "ангарский маньяк" перед тем, как лишить своих жертв жизни, насиловал их.

Попкова задержали в 2012-м во Владивостоке (РФ). Первый раз к пожизненному заключению мужчину приговорили в 2015 году, второй — в 2018-м.

Напомним, в конце декабря 2022 года создатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин приехал в колонию вербовать заключенных. По словам российского политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима, Пригожин прилетел туда на вертолете и выступил с речью перед заключенными, которых для него собрало начальство колонии.

Напомним, за период с сентября по октябрь 2022 года численность заключенных в российских мужских колониях уменьшилась на 23 тысячи человек, что стало рекордом. Журналисты объясняют такой скачок тем, что начиная с лета осужденных активно рекрутирует в российские ЧВК и отправляют на войну в Украину.