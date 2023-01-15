"У мене є мрія": маніяк з РФ, який убив 81 людину, попросився на війну в Україну

Михайло Попков, прозваний "ангарським маніяком", хоче звільнитися умовно-достроково, оскільки його військова спеціальність нібито могла б бути затребуваною на війні з Україною. Наразі він відбуває довічне покарання за вбивство 81 людини.

Related video

Серійний вбивця Михайло Попков, відомий у РФ як "ангарський маніяк", мріє приїхати в Україну і взяти участь у бойових діях. Про це пише російське медіа "Вести Иркутск".

Попков зараз відбуває покарання. Слідство встановило, що він позбавив життя 81 особи, а суд визнав чоловіка винним у скоєнні цих злочинів.

Проте зараз "ангарський маніяк" хоче звільнитися умовно-достроково, оскільки нібито його діюча військово-облікова спеціальність могла б бути затребуваною в зоні бойових дій в Україні.

"У мене є мрія — в армію потрапити. Я б, може, навіть не замислюючись погодився", — сказав Попков, натякаючи на те, що хотів би приєднатися до найманців "групи Вагнера", до якої її творець Євген Пригожин вербує переважно ув'язнених, обіцяючи їм умовно-дострокове звільнення.

"Ангарський маніяк" також висловив побоювання, що йому можуть і не запропонувати брати участь у бойових діях проти України. За словами чоловіка, його навички, пов'язані з радіоелектронікою, могли вже застаріти та стати неактуальними.

Хто такий "ангарський маніяк" Михайло Попков

Попков скоїв злочини з 1992 до 2010 року в Іркутській області.

Чоловік був молодшим сержантом МВС РФ і до звільнення 1998 року з міліції скоїв деякі злочини у формі міліціонера та на службовій машині.

Вік більшості жертв Попкова на момент вбивства становив від 19 до 28 років. Одній жерті було 15, ще чотирьом – від 35 до 40 років. Крім того, "ангарський маніяк" перед тим, як позбавити своїх жертв життя, ґвалтував їх.

Попкова затримали 2012-го у Владивостоці (РФ). Першого разу до довічного ув'язнення чоловіка засудили 2015 року, другого — 2018-го.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року творець "групи Вагнера" Євген Пригожин приїхав до колонії вербувати ув'язнених. За словами російського політика Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії суворого режиму, Пригожин прилетів туди гелікоптером і виступив із промовою перед ув'язненими, яких для нього зібрало керівництво колонії.

Нагадаємо, за період з вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб, що стало рекордом. Журналісти пояснюють такий стрибок тим, що починаючи з літа засуджених активно рекрутують до російських ПВК та відправляють на війну в Україну.