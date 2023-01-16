ВСУ двигают линию фронта к окраинам Кременной, — разведка Британии (фото)

Последние бои в Луганской области, как считают разведчики, сопровождались серией локальных атак и контратак в лесной местности. Но у ВСУ есть определенные успехи в направлении Кременной.

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Силы обороны Украины продолжают двигать линию фронта к одной из окраин Кременной Луганской области. Об этом в отчете от 16 января утверждает военная разведка Министерства обороны Великобритании.

Ведомство отмечает, что на выходных, 14-15 января, продолжались интенсивные боевые действия в районе Бахмута и Кременной.

В Луганской области, как сказано в отчете разведки, бои сопровождались серией локальных атак и контратак в лесной местности. Вместе с этим, по словам разведчиков, подразделения Сил обороны Украины продолжают постепенно двигать линию фронта к одной из окраин оккупированной Кременной.

"За последние 6 недель Россия и Украина с большим трудом, но добились ограниченных успехов на различных участках. В этих условиях ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание формирование за счет незадействованных ранее боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", — добавили в Минобороны Королевства, комментируя ситуацию на востоке Украины.

[ + – ] ВСУ имеют успех в районе Кременной

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Великобритании комментировала ситуацию на передовой и утверждала, что бои за Соледар и Кременную ведут элитные войска РФ. Речь, по слова ведомства, идет о подразделениях 76-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск, которые были переброшены на восток Украины после отступления с Херсонского направления.

После Нового года руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждал, что бойцам Сил спецопераций ВСУ удается осуществлять успешные вылазки на трассу Р66 между Кременной и Сватово для уничтожения российской техники.