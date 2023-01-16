ЗСУ рухають лінію фронту до околиць Кремінної, — розвідка Британії (фото)

Останні бої у Луганській області, як вважають розвідники, супроводжувалися серією локальних атак і контратак у лісовій місцевості. Але в ЗСУ є певні успіхи у напрямі Кремінної.

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Сили оборони України продовжують рухати лінію фронту до однієї з околиць Кремінної Луганської області. Про це у звіті від 16 січня затверджує військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Відомство зазначає, що у вихідні, 14-15 січня, тривали інтенсивні бойові дії в районі Бахмута та Кремінної.

У Луганській області, як сказано у звіті розвідки, бої супроводжувалися серією локальних атак і контратак у лісовій місцевості. Водночас, за словами розвідників, підрозділи Сил оборони України продовжують поступово рухати лінію фронту до однієї з околиць окупованої Кремінної.

"За останні 6 тижнів Росія та Україна насилу, але досягли обмежених успіхів на різних ділянках. У цих умовах ключовим оперативним завданням для обох сторін є створення формування за рахунок незадіяних раніше боєздатних військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", — додали в Міноборони Королівства, коментуючи ситуацію на сході України.

[ + – ] ЗСУ мають успіх у районі Кремінної

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони Великої Британії коментувала ситуацію на передовій і стверджувала, що бої за Соледар і Кремінну ведуть елітні війська РФ. Йдеться, за словами відомства, про підрозділи 76-ї гвардійської дивізії повітряно-десантних військ, які були перекинуті на схід України після відступу з Херсонського спрямування.

Після Нового року керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджував, що бійцям Сил спецоперацій ЗСУ вдається здійснювати успішні вилазки на трасу Р66 між Кремінною та Сватовим для знищення російської техніки.