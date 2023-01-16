Вьетнамская армия использует радиоуправляемые модели самолетов для имитации авиации (фото)

Военные используют небольшие модели истребителей, имитируя вражеские или союзные силы. К такому ноу-хау армия прибегла с целью экономии средств.

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Народная армия Вьетнама проводят учения с ручными радиоуправляемыми самолетами в ходе учений. Об этом сообщает The War Zone.

Вьетнамская армия использует небольшого размера модели самолетов, которые по своим размерам схожи со средними коммерчискими дронами. Они похожи на самодельные модели энтузиастов радиоуправления.

12 января в сети появилось видео вьетнамских военных, которые запускают модели самолетов в ярких камуфляжах. Часть из них очень похожа на истребители Су-27. Чтобы запустить самолет в небо нужно дождаться, пока поршневой двигатель наберет нужно количество оборотов, а затем бросить его в воздух.

Используя радиоуправляемые модели военные хотят добавить реалистичности к маломасштабным учениям, не применяя полноценные истребители. Это потребовало бы намного больше средств, обычно это десятки тысяч долларов за летный час, подчеркивают авторы. Поэтому модели авиации является дешевой альтернативой для обучения военных. Они могут имитировать как союзные, так и вражеские силы.

Утверждается, что сейчас на вооружении Народных военно-воздушных сил около 150 тактических и учебно-тренировочных самолетов.

Напомним, в декабре 2022 года во Вьетнаме прошла выставка вооружений, чтобы избавиться от влияния РФ.

16 января стало известно, что Иран закупил в РФ истребители Су-35, пакеты и средства ПВО.