В'єтнамська армія використовує радіокеровані моделі літаків для імітації авіації (фото)

Військові використовують невеликі моделі винищувачів, імітуючи ворожі чи союзні сили. До такого ноу-хау армія вдалася з метою економії коштів.

Related video

Народна армія В'єтнаму проводить навчання з ручними радіокерованими літаками. Про це повідомляє The War Zone.

В'єтнамська армія використовує невеликого розміру моделі літаків, які за своїми розмірами схожі із середніми комерційними дронами. Вони нагадують саморобні моделі ентузіастів радіоуправління.

12 січня у мережі з'явилося відео в'єтнамських військових, які запускають моделі літаків у яскравих камуфляжах. Частина з них дуже схожа на винищувачі Су-27. Щоб запустити літак у небо, потрібно дочекатися, поки поршневий двигун набере потрібну кількість обертів, а потім кинути його в повітря.

Використовуючи радіокеровані моделі, військові хочуть додати реалістичності до маломасштабних навчань, не застосовуючи повноцінні винищувачі. Це потребувало б набагато більше коштів, зазвичай це десятки тисяч доларів за годину польоту, наголошують автори. Тому моделі авіації є дешевою альтернативою для навчання військових. Вони можуть імітувати як союзні, так і ворожі сили.

Стверджується, що зараз на озброєнні Народних військово-повітряних сил близько 150 тактичних та навчально-тренувальних літаків.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у В'єтнамі пройшла виставка озброєння, щоб позбутися впливу РФ.

16 січня стало відомо, що Іран закупив у РФ винищувачі Су-35, ракети та засоби ППО.