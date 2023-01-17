Уровень поддержки войны вырос, россияне стерпят еще одну мобилизацию, – WSJ

Пропагандистская машина, как говорится в материале, уменьшает последствия вооруженного конфликта, из-за чего россияне начали меньше испытывать тревогу.

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В России растет уровень поддержки войны обществом и граждане могут "стерпеть" новую волну мобилизации в ряды ВС РФ. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные закрытого опроса российского Фонда Общественное мнение.

Журналисты напоминают, что в сентябре, когда президент РФ Владимир Путин издал указ о проведении частичной мобилизации, уровень поддержки войны обществом упал до 34%.

Уже в ноябре, когда призыв в ряды российских войск был официально завершен, этот показатель вновь вырос — до 80%.

Бывший чиновник Кремля в комментарии журналистам предположил, что россияне "стерпят" еще одну волну мобилизации, в ходе которой в ВС РФ могут призвать еще несколько сотен тысяч бойцов. Подобное мнение экс-работник администрации президента аргументировал результатами закрытых внутренних опросов, которые проводились по заказу властей.

Экс-руководитель независимого Аналитического Левада-Центр Лев Гудков также подтвердил, что россияне начали более лояльно относиться к полномасштабной войне и гибели десятков тысяч человек в Украине. По его словам, пропагандистская машина уменьшает последствия вооруженного конфликта.

"На бытовом уровне война в настоящее время не вызывает у россиян сильной тревоги и возражений", — добавил Гудков, комментируя настроения в российском обществе.

Отметим, что американский Институт изучения войны ISW в своем отчете от 15 января предупреждал об изменении Владимиром Путиным стратегии в войне против Украины. По мнению аналитиков, Кремль хочет перехватить инициативу на фронте, для чего усиливает пропаганду и наращивает боеспособные силы.

Военная разведка Украины несколькими днями ранее предупреждала, что Кремль хочет сформировать двухмиллионную армию, для создания которой потребуется объявление новой мобилизации.