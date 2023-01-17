Рівень підтримки війни зріс, росіяни витерплять ще одну мобілізацію, — WSJ

Пропагандистська машина, як ідеться в матеріалі, зменшує наслідки збройного конфлікту, через що росіяни почали менше відчувати тривогу.

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У Росії зростає рівень підтримки війни суспільством, і громадяни можуть "стерпіти" нову хвилю мобілізації до лав ЗС РФ. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані закритого опитування російського Фонду Громадська думка.

Журналісти нагадують, що у вересні, коли президент РФ Володимир Путін видав указ про проведення часткової мобілізації, рівень підтримки війни суспільством впав до 34%.

Уже в листопаді, коли призов до лав російських військ було офіційно завершено, цей показник знову зріс — до 80%.

Колишній чиновник Кремля в коментарі журналістам припустив, що росіяни "стерплять" ще одну хвилю мобілізації, під час якої у ЗС РФ можуть призвати ще кілька сотень тисяч бійців. Подібну думку експрацівник адміністрації президента аргументував результатами закритих внутрішніх опитувань, які проводилися на замовлення влади.

Екскерівник незалежного Аналітичного Левада-Центру Лев Гудков також підтвердив, що росіяни почали більш лояльно ставитися до повномасштабної війни та загибелі десятків тисяч людей в Україні. З його слів, пропагандистська машина зменшує наслідки збройного конфлікту.

"На побутовому рівні війна нині не викликає в росіян сильної тривоги та заперечень", — додав Гудков, коментуючи настрої в російському суспільстві.

Зазначимо, що американський Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 15 січня попереджав про зміну Володимиром Путіним стратегії у війні проти України. На думку аналітиків, Кремль хоче перехопити ініціативу на фронті, для чого посилює пропаганду й нарощує боєздатну силу.

Військова розвідка України за кілька днів раніше попереджала, що Кремль хоче сформувати двомільйонну армію, для створення якої буде потрібно оголошення нової мобілізації.