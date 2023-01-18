В Великобритании запланировали переход на новые САУ, основываясь на опыте войны в Украине

Российско-украинская война показывает, что британской армии нужно пересмотреть планы по сокращению вооружений в рамках модернизации. Поэтому до 2030 года вооруженные силы получат дальнобойные САУ.

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Правительство Великобритании ускоряет программу обновления артиллерии в армии в ответ на уроки, полученные в Украине. Об этом сообщает Defense News.

В Минобороны Великобритании разработали программу по переходу на новые образцы артиллерии, которая называется Mobile Fires Platform. Она рассчитана до конца 2030 года с выходом на полную боеспособность в 2032 году. Под замену попаду британские AS-90. Для Великобритании очень важно иметь дальнобойную артиллерию, который сейчас нет. САУ AS-90 имеют дальность в 23-24 км, как заявил министр обороны Бен Уоллес.

Поэтому рассматриваются компании из Швеции, Германии, Франции и Южной Кореи, чтобы расширить возможности Королевской армии. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину аналитик сухопутных войн Бен Барри из Международного института стратегических исследований описывал, что Великобритания проигрывает в любом бою против РФ из-за недостатка вооружений.

Сейчас ситуация усугубилась, поскольку Британия активно помогает Украине поставками оружия.

16 января Бен Уоллес заявил, что ведомство пересмотрит планы по сокращению армии. В рамках модернизации танков Challenger 2 до уровня Challenger 3 планируется списать более 60 танков. Также отмечаются проблемы в средства ПВО, запасах оружия, БПЛА и возможности нанесения дальнобойных ударов.

Напомним, 16 января Бен Уоллес анонсировал поставку в Украину 14 танков Challenger 2, и 30 САУ AS90 из 90 имеющихся на вооружении.

17 января СМИ сообщали, что Великобритания будет требовать у США и Канады передать Украине танки.