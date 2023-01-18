У Великій Британії запланували перехід на нові САУ, ґрунтуючись на досвіді війни в Україні

Російсько-українська війна показує, що британській армії потрібно переглянути плани щодо скорочення озброєнь у межах модернізації. Тому до 2030 року збройні сили матимуть далекобійні САУ.

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Уряд Великої Британії прискорює програму оновлення артилерії в армії у відповідь на уроки, що були отримані в Україні. Про це повідомляє Defense News.

У Міноборони Великобританії розробили програму переходу на нові зразки артилерії, яка називається Mobile Fires Platform. Вона розрахована до кінця 2030 року з виходом на повну боєздатність у 2032 році. Під заміну потраплю британські AS-90. Для Великобританії дуже важливо мати далекобійну артилерію, яку зараз немає. САУ AS-90 мають дальність 23-24 км, як заявив міністр оборони Бен Воллес.

Тому розглядаються компанії зі Швеції, Німеччини, Франції та Південної Кореї, щоб розширити можливості Королівської армії. Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну аналітик сухопутних воєн Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень описував, що Великобританія програє у будь-якому бою проти РФ через брак озброєнь.

Наразі ситуація посилилася, оскільки Британія активно допомагає Україні постачанням зброї.

16 січня Бен Воллес заявив, що відомство перегляне плани щодо скорочення армії. У межах модернізації танків Challenger 2 рівня Challenger 3 планується списати понад 60 танків. Також зазначаються про проблеми у засобів ППО, запасах зброї, БПЛА та можливості завдання далекобійних ударів.

Нагадаємо, 16 січня Бен Воллес анонсував постачання в Україну 14 танків Challenger 2, і 30 САУ AS90 з 90 наявних на озброєнні.

17 січня ЗМІ повідомляли, що Великобританія вимагатиме США та Канади передати Україні танки.