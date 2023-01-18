Латвия готовит новый пакет помощи для Украины: какая техника туда войдет

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце, помимо военно-технической помощи, также пообещала продолжить обучение и тренировку бойцов ВСУ в своей стране.

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Латвия готовится в ближайшее время передать украинским военным ПЗРК Stinger, боеприпасы и беспилотники. Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны Латвии 18 декабря.

Министр обороны страны Инара Мурниеце сообщила о том, что во время встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым подробно обсудила эффективность уже оказанной Украине поддержки и планируемые поставки военной техники ВСУ в ближайшее время.

"В ближайшее время направим в Украину новую партию военной помощи — зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники", — сказала Мурниеце.

По ее словам, Латвия и в этом году продолжит подготовку и обучение украинских военных на своей территории.

"В планах — увеличить интенсивность тренировок и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем в 2022 году", — уточнила министр обороны Латвии.

Она также признала, что весь мир восхищается мужеством и самоотверженностью ВСУ и мирных жителей Украины в войне с Россией.

Напомним, 17 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что украинских военных научат управлять ЗРК Patriot за 10 недель. По его словам, предложение США научить бойцов ВСУ управлять этим зенитно-ракетным комплексом уникальное. Обычно военных обучают в течение 10 месяцев.

Фокус также писал, что Нидерланды хотят передать Украине ЗРК Patriot. По словам представителя Минобороны Нидерландов Саши Лухофф, страна постоянно ищет, как еще можно помочь Украине.