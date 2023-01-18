Латвія готує новий пакет допомоги для України: яка техніка туди увійде

Глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце, крім військово-технічної допомоги, також пообіцяла продовжити навчання та тренування бійців ЗСУ в своїй країні.

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Латвія готується найближчим часом передати українським військовим ПЗРК Stinger, боєприпаси та безпілотники. Інформація про це з'явилась на сайті Міністерства оборони Латвії 18 грудня.

Міністр оборони країни Інара Мурнієце повідомила про те, що під час зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим докладно обговорила ефективність уже наданої Україні підтримки та плановані постачання військової техніки ЗСУ найближчим часом.

"Найближчим часом направимо в Україну нову партію військової допомоги — зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники", — сказала Мурнієце.

За її словами, Латвія і цього року продовжить підготовку та навчання українських військових на своїй території.

"У планах — збільшити інтенсивність тренувань і навчити щонайменше вдвічі більше українців, ніж у 2022 році", — уточнила міністр оборони Латвії.

Вона також зазначила, що весь світ захоплюється мужністю і самовідданістю ЗСУ та мирних жителів України у війні з Росією.

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що українських військових навчать керувати ЗРК Patriot за 10 тижнів. За його словами, пропозиція США навчити бійців ЗСУ керувати цим зенітно-ракетним комплексом унікальна. Зазвичай військових навчають упродовж 10 місяців.

Фокус також писав, що Нідерланди хочуть передати Україні ЗРК Patriot. За словами представника Міноборони Нідерландів Сашка Лухофф, країна постійно шукає, як ще можна допомогти Україні.