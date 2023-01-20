Российские военные украли более 50 автомобилей ОБСЕ: Евросоюз требует вернуть их

Еврочиновники заявили о возможном использовании бронированных машин в войне с Украиной. Оккупанты удерживают на Донбассе 3 сотрудников организации с апреля прошлого года.

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Российские военные должны освободить всех задержанных сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и вернуть их украденные автомобили. Об этом сказано в заявлении Европейского Союза по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 19 января.

Еврочиновники подчеркивают, что за последние 11 месяцев Россия нападала не только на Украину, но и на основополагающие принципы и ценности ОБСЕ.

На прошлых выходных ОБСЕ получила новые тревожные сообщения о передаче более 50 бронированных автомобилей миссии из России на восток Украины. Их могут использовать в войне с Украиной, что совершенно неприемлемо, заявила организация.

[ + – ] Боевики "ДНР" и "ЛНР" часто не пускали представителей миссии ОБСЕ на объекты Фото: Посольство США в Украине

Захватчики незаконно удерживают 3 сотрудников СММ ОБСЕ с апреля 2022 года, им предъявили крайне сомнительные обвинения, напомнили в ОБСЕ.

"Россия должна немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных сотрудников СММ и вернуть имущество законному владельцу — ОБСЕ и ее государствам-участникам", — акцентировали внимание представители ЕС.

По словам постпреда Великобритании при ОБСЕ Нила Буша, РФ обязана дать исчерпывающие объяснения причин захвата автомобилей СММ и их применения на Донбассе.

Буш осудил очевидную кражу и неправомерное использование автомобилей ОБСЕ. Великобритания, как отметил Буш, поддержит Украину всеми ресурсами, чтобы остановить агрессию России.

"ОБСЕ не имеет ни персонала, ни транспортных средств на востоке Украины. Россия хорошо знает об этом", — добавил британский представитель.

Сотрудников СММ ОБСЕ захватили в плен в Донецке и Луганске — что известно

О задержании работников мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированных Донецке и Луганске пророссийскими боевиками стало известно 24 апреля 2022 года.

[ + – ] Трех работников миссии СММ лишили свободы в Донецке и Луганске Фото: Громадське

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что членов национальной миссии СММ лишили свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению сотрудников", — заявляла организация в ответ на запрос Reuters.

Заместитель посла Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун тогда критиковала Россию за отказ продлить мандат миссии СММ в Украине.

"А теперь мы получили тревожные сообщения об угрозах оборудованию и помещениям миссии со стороны российских прокси-сил на Донбассе, а также о взятии в плен сотрудников СММ", — отметила Браун.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала в Украине с 21 марта 2014 года. Правительство Украины подавало в организацию соответствующее обращение. Миссия начала работать после консенсусного решения 57 стран-участниц ОБСЕ. Наблюдатели СММ работали без оружия — они готовили отчеты о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, основываясь на собственных наблюдениях.

Напомним, 31 марта прошлого года в ОБСЕ рассказали, что им не удалось договориться о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России.

ОБСЕ объявила о закрытии СММ в Украине 29 апреля 2022 года из-за нежелания РФ продлевать мандат миссии в Украине.