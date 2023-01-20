Російські військові вкрали понад 50 автомобілів ОБСЄ: Євросоюз вимагає повернути їх

Єврочиновники заявили про можливе використання броньованих машин у війні з Україною. Окупанти утримують на Донбасі трьох співробітників організації з квітня минулого року.

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Російські військові мають звільнити всіх затриманих співробітників спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ та повернути їх украдені автомобілі. Про це йдеться у заяві Європейського Союзу за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 19 січня.

Єврочиновники наголошують, що за останні 11 місяців Росія нападала не лише на Україну, а й на основні принципи та цінності ОБСЄ.

У минулі вихідні ОБСЄ отримала нові тривожні повідомлення про передачу понад 50 броньованих автомобілів місії з Росії на схід України. Їх можуть використати у війні з Україною, що є абсолютно неприйнятним, заявила організація.

[ + – ] Бойовики "ДНР" та "ЛНР" часто не пускали представників місії ОБСЄ на об'єкти Фото: Посольство США в Украине

Загарбники незаконно утримують 3 співробітників СММ ОБСЄ з квітня 2022 року, їм висунули вкрай сумнівні звинувачення, нагадали в ОБСЄ.

"Росія має негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих співробітників СММ та повернути майно законному власнику — ОБСЄ та її державам-учасницям", — наголосили представники ЄС.

За словами постпреда Великобританії при ОБСЄ Ніла Буша, РФ зобов'язана дати вичерпні пояснення причин захоплення автомобілів СММ та їх застосування на Донбасі.

Буш засудив очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ. Британія, як зазначив Буш, підтримає Україну всіма ресурсами, щоб зупинити агресію Росії.

"ОБСЄ не має ні персоналу, ні транспортних засобів на сході України. Росія добре знає про це", — додав британський представник.

Співробітників СММ ОБСЄ захопили в полон у Донецьку та Луганську – що відомо

Про затримання працівників моніторингової місії ОБСЄ в окупованих Донецьку та Луганську проросійськими бойовиками стало відомо 24 квітня 2022 року.

[ + – ] Трьох працівників місії СММ позбавили волі у Донецьку та Луганську Фото: Громадське

"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що членів національної місії СММ позбавили волі у Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали для сприяння звільненню співробітників", — заявляла організація у відповідь на запит Reuters.

Заступник посла Великобританії в ОБСЄ Дейдра Браун критикувала Росію за відмову продовжити мандат місії СММ в Україні.

"А тепер ми отримали тривожні повідомлення про погрози обладнання та розміщення місії з боку російських проксі-сил на Донбасі, а також про взяття в полон співробітників СММ", — зазначила Браун.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працювала в Україні з 21 березня 2014 року. Уряд України подавав до організації відповідне звернення. Місія почала працювати після консенсусного рішення 57 країн-учасниць ОБСЄ. Спостерігачі СММ працювали без зброї — вони готували звіти про безпеку та гуманітарну ситуацію на Донбасі, ґрунтуючись на власних спостереженнях.

Нагадаємо, 31 березня минулого року в ОБСЄ розповіли, що їм не вдалося домовитись про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні через позицію Росії.

ОБСЄ оголосила про закриття СММ в Україні 29 квітня 2022 через небажання РФ продовжувати мандат місії в Україні.