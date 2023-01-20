Дроны над Винницей: в ВСУ рассказали, чьи БПЛА напугали украинцев

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, о приближении ударных дронов противника людей всегда оповещают с помощью сигнала воздушной тревоги.

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Два дрона, которые заметили в небе над Винницей в пятницу, 20 января, оказались не российскими беспилотниками, а летательными аппаратами украинских военных. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Игнат опроверг наличие российских БПЛА в небе над Винницкой областью.

"Это были тренировочные полеты украинских летательных аппаратов", — прокомментировал он ситуацию.

Спикер ВС также добавил, что о вражеских беспилотниках в небе Украины людей всегда предупреждает сигнал воздушной тревоги. Также Игнат напомнил украинцам, что доверять следует только официальным источникам информации, имя ввиду сообщения Генштаба ВСУ.

Заметим, что первым о якобы вражеских беспилотных летательных аппаратах в районе Винницы сообщил в 11:48 в своем Телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вижу две вражеских цели над Винницей. Возможно "шахиды" (иранский дрон-камикадзе Shahed 136, — ред.)", — написал Ким.

Его сообщение набрало более 4 тысяч реакций от пользователей Телеграма.

Несколько позже глава Николаевской ОВА отредактировал свое сообщение и добавил, что теперь полностью уверен в том, что над Винницей пролетали ударные дроны.

Однако сигнал воздушной тревоги в областном центре и в самой Винницкой области тогда не прозвучал.

Напомним, в январе ВСУ запустили надежную систему для обнаружения дронов и ракет ВС РФ. Комплексы стоимостью 20 тыс. гривен с помощью микрофонов замечают воздушные цели на расстоянии до 7 км, помогая ПВО их сбивать.

Фокус также писал, как украинское приложение "єППО" помогло ВСУ сбить дроны-камикадзе Shahed. Как сообщил разработчик Геннадий Сульдин, во время российских атак 31 декабря и 1 января украинцы использовали программу, чтобы военным было проще отслеживать движение воздушных угроз.