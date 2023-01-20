Дрони над Вінницею: у ЗСУ розповіли, чиї БПЛА налякали українців

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, про наближення ударних дронів супротивника людей завжди сповіщають за допомогою сигналу повітряної тривоги.

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Два дрони, які помітили у небі над Вінницею у п'ятницю, 20 січня, виявилися не російськими безпілотниками, а літальними апаратами українських військових. Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Ігнат спростував наявність російських БПЛА у небі над Вінницькою областю.

"Це були тренувальні польоти українських літальних апаратів", — прокоментував він ситуацію.

Спікер ПС також додав, що про ворожі безпілотники в небі України людей завжди попереджає сигнал повітряної тривоги. Також Ігнат нагадав українцям, що довіряти варто лише офіційним джерелам інформації, маючи на увазі повідомлення Генштабу ЗСУ.

Зауважимо, що першим про нібито ворожі безпілотні літальні апарати в районі Вінниці повідомив об 11:48 у своєму Телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Бачу дві ворожі цілі над Вінницею. Можливо "шахіди" (іранський дрон-камікадзе Shahed 136, — ред.)", — написав Кім.

Його повідомлення набрало понад 4 тисячі реакцій від користувачів телеграма.

Дещо пізніше голова Миколаївської ОВА відредагував своє повідомлення і додав, що тепер повністю впевнений у тому, що над Вінницею пролітали ударні дрони.

Проте сигнал повітряної тривоги в обласному центрі та в самій Вінницькій області тоді не пролунав.

Нагадаємо, у січні ЗСУ запустили надійну систему для виявлення дронів і ракет ЗС РФ. Комплекси вартістю 20 тис. гривень за допомогою мікрофонів помічають повітряні цілі на відстані до 7 км, допомагаючи ППО їх збивати.

Фокус також писав, як український додаток "єППО" допоміг ЗСУ збити дрони-камікадзе Shahed. Як повідомив розробник Геннадій Сульдін, під час російських атак 31 грудня та 1 січня українці використали програму, щоб військовим було простіше відслідковувати рух повітряних загроз.