Теперь официально: Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий

В Минитеграции напомнили, что столицу, как и ряд других населенных пунктов Украины в конце прошлого года постановлением правительства внесли в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает пресс-служба ведомства.

"В конце прошлого года Правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что приказ был зарегистрирован Мининтеграции еще 16 января. В министерстве подчеркнули, что приказ утвердили по согласованию с Минобороны на основании предложений Киевской городской военной администрации и других областных администраций.

Напомним, 20 января в Генпрокуратуре сообщили о задержании жителя столицы, которые дважды "минировал" Офис президента. Сообщается, что мужчина делал это, так как ему "слишком часто" отключали в квартире свет.

18 января в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не действуют графики отключений света. Как отметил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, несмотря на потепление, объемы потребления электричества среди жителей украинской столицы пока не падают.