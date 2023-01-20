"Часто выключали свет": в Киеве мужчина дважды ложно "минировал" Офиса президента (фото)

Во время обыска у 51-летнего мужчины правоохранители нашли коммунистические символы и георгиевские ленты.

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Киевлянин ложно заявлял о минировании здания Офиса президента. Об этом сообщили на сайте генерального прокурора Украины.

Сообщается, что мужчина делал это, так как ему "слишком часто" отключали в квартире свет. Полиции удалось установить его личность и задержать.

"Расследованием установлено, что 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о заминировании здания Офиса Президента Украины в Киеве", — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого удалось найти мобильный телефон, с которого и осуществлялись звонки на линию "102". Кроме того, в его квартире нашли коммунистическую символику, а также георгиевские ленты. Обвиняемый заявил, что все эти предметы якобы принадлежат его матери.

В прокуратуре отметили, что на данный момент мужчина находится под стражей в СИЗО.

Отметим, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

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