"Часто вимикали світло": у Києві чоловік двічі помилково "мінував" Офіс президента (фото)

Під час обшуку в 51-річного чоловіка правоохоронці знайшли комуністичні символи та георгіївські стрічки.

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Киянин неправдиво заявляв про мінування будівлі Офісу президента. Про це повідомили на сайті генерального прокурора України.

Повідомляється, що чоловік робив це, тому що йому "надто часто" вимикали у квартирі світло. Поліції вдалося встановити його особу та затримати.

"Розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2022 року обвинувачений здійснив два дзвінки на спецлінію "102" про замінування будівлі Офісу президента України в Києві", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуку у квартирі 51-річного обвинуваченого вдалося знайти мобільний телефон, із якого здійснювалися дзвінки на лінію "102". Крім того, у його квартирі знайшли комуністичну символіку, а також георгіївські стрічки. Обвинувачений заявив, що всі ці предмети нібито належать його матері.

У прокуратурі зазначили, що наразі чоловік перебуває під вартою в СІЗО.

Зазначимо, що чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років.

[ + – ] Мешканець Києва двічі "мінував" Офіс президента

Раніше Фокус писав, що у Львові поліція затримала "фахівчиню" з нелегального перетину кордону. Підозрювана говорила військовозобов'язаним громадянам, що має надійні "зв'язки" для того, щоб внести помилкові дані до бази даних для виїзду за кордон.

Ще нагадаємо, що священика УПЦ МП у Вінниці поранили ножем, нападника затримали. Невідомий чоловік порізав настоятелю храму Антонію Ковтонюку горло. Поліція, намагаючись затримати зловмисника, поранила нападника.