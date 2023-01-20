Тепер офіційно: Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій

У Мінреінтеграції нагадали, що столицю, як і низку інших населених пунктів України наприкінці минулого року, постановою уряду внесли до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомляє пресслужба відомства.

"У кінці минулого року Уряд приняв постанову №1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей список періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції", — йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що наказ зареєстровано Мінреінтеграцією ще 16 січня. У міністерстві наголосили, що наказ затвердили за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій Київської міської військової адміністрації та інших обласних адміністрацій.

Нагадаємо, 20 січня у Генпрокуратурі повідомили про затримання мешканця столиці, які двічі "мінував" Офіс президента. Повідомляється, що чоловік робив це, тому що йому "надто часто" відключали в квартирі світло.

18 січня у ДТЕК пояснили, чому у Києві не діють графіки відключень світла. Як зазначив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, попри потепління, обсяги споживання електрики серед мешканців української столиці поки не падають.