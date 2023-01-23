Российская разведка заявила, что Украина якобы хранит западное оружие на АЭС

Захватчики утверждают, что на территории атомных станций размещаются ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы.

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Служ­ба внешней разведки России заявила, что ВСУ якобы складируют предоставляемое западными партнерами вооружение и боеприпасы на терри­ториях атомных электростанций в Украине. Об этом говорится в заявлении СВР, опубликованном на официальном сайте в понедельник, 23 января.

Российские разведчики подчеркивают, что получили "достоверные данные" о размещении на АЭС ракет к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.

Как утверждают захватчики, только в течение последней недели 2022 года на Ровенскую атомную электростанцию якобы прибыло несколько вагонов с оружием. Поставки, по заверениям оккупантов, осуществлялись через железнодорожную станцию "Рафаловка".

При этом разведка РФ отмечает, что Киев надеется, что российские силы не будут наносить удары по АЭС, "опасаясь ядерной катастрофы".

"Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции слу­чится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Мо­скву", — говорится в заявлении со ссылкой на главу СВР РФ Сергея Нарышкина.

На момент выхода новости официальных комментариев Киева относительно заявлений Службы внешней разведки России не поступало.

Напомним, украинская госкомпания "Энергоатом" 20 января заявила, что россияне не могут запустить энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Как уточняется, действия захватчиков привели к кадровому дефициту на ЗАЭС.

Ранее, 14 января, мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что для пополнения кадров на Запорожской АЭС оккупанты ищут новых сотрудников по объявлениям. По мнению чиновника, это говорит о сильном преувеличении данных СМИ РФ о "массовом сотрудничестве" работников станции с российскими захватчиками.