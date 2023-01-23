Російська розвідка заявила, що Україна нібито зберігає західну зброю на АЕС

Загарбники стверджують, що на території атомних станцій розміщуються ракети до HIMARS і систем ППО, а також артилерійські боєприпаси.

Related video

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що ЗСУ нібито складають озброєння та боєприпаси, які надають західні партнери, на територіях атомних електростанцій в Україні. Про це йдеться в заяві СЗР, опублікованій на офіційному сайті в понеділок, 23 січня.

Російські розвідники наголошують, що отримали "достовірні дані" про розміщення на АЕС ракет до HIMARS і систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру.

Як стверджують загарбники, лише протягом останнього тижня 2022 року на Рівненську атомну електростанцію нібито прибуло кілька вагонів зі зброєю. Постачання, як запевняють окупанти, здійснювалися через залізничну станцію "Рафалівка".

Водночас розвідка РФ зазначає, що Київ сподівається, що російські сили не будуть завдавати ударів по АЕС, "побоюючись ядерної катастрофи".

"Розрахунок будується на тому, що ЗС Росії, розуміючи небезпеку ядерної катастрофи, не стануть завдавати ударів по територіях АЕС. Якщо ж масштабна детонація складів і руйнування атомної станції трапиться з вини чергової ракети української ППО, що заблукала, то провину на трагедію завжди можна буде списати на Москву", — йдеться в заяві з посиланням на главу СЗР РФ Сергія Наришкіна.

На момент виходу новини офіційних коментарів Києва щодо заяв Служби зовнішньої розвідки Росії не надходило.

Нагадаємо, українська держкомпанія "Енергоатом" 20 січня заявила, що росіяни не можуть запустити енергоблоки Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Як уточнюється, дії загарбників спричинили кадровий дефіцит на ЗАЕС.

Раніше, 14 січня, мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що для поповнення кадрів на Запорізькій АЕС окупанти шукають нових співробітників за оголошеннями. На думку чиновника, це говорить про сильне перебільшення даних ЗМІ РФ про "масове співробітництво" працівників станції з російськими загарбниками.