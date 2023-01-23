Недалеко от украинской границы: Германия начала перемещать системы Patriot в Польшу (фото)

Как отмечают немецкие военные, комплексы должны усилить защиту воздушного пространства Польши и укрепить восточный фланг НАТО.

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Бундесвер начинает переброску зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает издание Deutschlandfunk.

Так, два из трех комплексов, которые ранее были обещаны Польше, выведут из Гнойена в Мекленбурге-Передней Померании. После этого они займут позиции близ города Замосць, что на юго-востоке Польши примерно в 60 км от границы с Украиной и примерно в 110 км от Львова.

Зачем Германия перебрасывает ЗРК Patriot в Польшу?

Как сообщают журналисты, по данным Бундесвера, цель переброски — помочь защитить воздушное пространство Польши и укрепить восточный фланг НАТО.

Кроме того, на трансляции телеканала Welt 23 января сообщили, что немецкие военные находятся в Польше с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по Альянсу. Подразделения интегрированы в систему защиты воздушного пространства НАТО на восточном фланге.

[ + – ] Движение колонны военной техники в Польше 23 января Фото: Скриншот

Журналисты отмечают, что рядом с местом базирования ЗРК Patriot в Польше находится важный железнодорожный узел, на котором происходит погрузка военных и гражданских объектов для Украины.

Батарея Patriot состоит из машины управления огнем, радиолокационной станции наблюдения и управления огнем, электрогенераторов и ракетоносителя ПВО, который может быть оснащен от 4 до 16 ракет.

Напомним, 20 января Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что Киеву передадут "весенний пакет" помощи в размере 1 млрд евро. Пакет будет включать, в том числе, системы ПВО Patriot, БМП Marder и САУ Gepard.

Ранее, 17 января, время визита к президенту США Джо Байдену премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что Нидерланды планируют направить в Украину системы Patriot вместе с США и Германией.