Неподалік від українського кордону: Німеччина почала переміщати системи Patriot у Польщу (фото)

Як відзначають німецькі військові, комплекси мають посилити захист повітряного простору Польщі та зміцнити східний фланг НАТО.

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Бундесвер починає перекидання зенітно-ракетних комплексів Patriot у Польщу. Про це в понеділок, 23 січня, повідомляє видання Deutschlandfunk.

Так, два з трьох комплексів, які раніше були обіцяні Польщі, виведуть із Гноєна в Мекленбурзі-Передній Померанії. Після цього вони займуть позиції поблизу міста Замость, що на південному сході Польщі приблизно за 60 км від кордону з Україною та приблизно за 110 км від Львова.

Навіщо Німеччина перекидає ЗРК Patriot у Польщу?

Як повідомляють журналісти, за даними Бундесверу, мета перекидання — допомогти захистити повітряний простір Польщі та зміцнити східний фланг НАТО.

Крім того, на трансляції телеканалу Welt 23 січня повідомили, що німецькі військові перебувають у Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами з Альянсу. Підрозділи інтегровані в систему захисту повітряного простору НАТО на східному фланзі.

[ + – ] Рух колони військової техніки в Польщі 23 січня Фото: Скриншот

Журналісти зазначають, що поряд із місцем базування ЗРК Patriot у Польщі розташований важливий залізничний вузол, на якому відбувається навантаження військових і цивільних об'єктів для України.

Батарея Patriot складається з машини управління вогнем, станції радіолокації спостереження й управління вогнем, електрогенераторів і ракетоносія ППО, який може бути оснащений від 4 до 16 ракет.

Нагадаємо, 20 січня Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Києву передадуть "весняний пакет" допомоги в розмірі 1 млрд євро. Пакет включатиме, у тому числі, системи ППО Patriot, БМП Marder і САУ Gepard.

Раніше, 17 січня, під час візиту до президента США Джо Байдена прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди планують направити в Україну системи Patriot разом із США та Німеччиною.