Неподалік від українського кордону: Німеччина почала переміщати системи Patriot у Польщу (фото)
Як відзначають німецькі військові, комплекси мають посилити захист повітряного простору Польщі та зміцнити східний фланг НАТО.
Бундесвер починає перекидання зенітно-ракетних комплексів Patriot у Польщу. Про це в понеділок, 23 січня, повідомляє видання Deutschlandfunk.
Так, два з трьох комплексів, які раніше були обіцяні Польщі, виведуть із Гноєна в Мекленбурзі-Передній Померанії. Після цього вони займуть позиції поблизу міста Замость, що на південному сході Польщі приблизно за 60 км від кордону з Україною та приблизно за 110 км від Львова.
Навіщо Німеччина перекидає ЗРК Patriot у Польщу?
Як повідомляють журналісти, за даними Бундесверу, мета перекидання — допомогти захистити повітряний простір Польщі та зміцнити східний фланг НАТО.
Крім того, на трансляції телеканалу Welt 23 січня повідомили, що німецькі військові перебувають у Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами з Альянсу. Підрозділи інтегровані в систему захисту повітряного простору НАТО на східному фланзі.
Журналісти зазначають, що поряд із місцем базування ЗРК Patriot у Польщі розташований важливий залізничний вузол, на якому відбувається навантаження військових і цивільних об'єктів для України.
Батарея Patriot складається з машини управління вогнем, станції радіолокації спостереження й управління вогнем, електрогенераторів і ракетоносія ППО, який може бути оснащений від 4 до 16 ракет.
Нагадаємо, 20 січня Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Києву передадуть "весняний пакет" допомоги в розмірі 1 млрд євро. Пакет включатиме, у тому числі, системи ППО Patriot, БМП Marder і САУ Gepard.
Раніше, 17 січня, під час візиту до президента США Джо Байдена прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди планують направити в Україну системи Patriot разом із США та Німеччиною.