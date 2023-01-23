Допускали вариант раздела Украины: в Польше разгорелся дипломатический скандал (видео)
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая партия страны допускала сценарий разделения Украины на части. Это вызвало возмущение со стороны топ-чиновников Варшавы, а также поддержку со стороны пропагандистов и дипломатов РФ.
Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью журналистам заявил, что правящая политическая партия страны "Право и Справедливось" в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину допускала разделение нашей страны на части. Об этом сообщает Wprost.
Сикорский упомянул, что РФ до сих пор якобы предлагает официальной Варшаве разделить с Москвой зоны влияния в Украине.
"Когда я сказал, что Путин (президент РФ Владимир Путин, — ред.) делает странные аллюзии, а Жириновский (Владимир Жириновский, глава Либерально-демократической партии России, — ред.) даже предлагает нам раздел Украины, вы устроили из этого скандал. А сегодня россияне до сих пор нам это предлагают", — сказал политик.
А на вопрос ведущего, делал ли Кремль официальное предложение о разделе Польши, Сикорский ответил, что Москва "была бы рада", если бы Польша и Венгрия приняли участие в таком разделе.
Политик также сказал, что якобы и нынешнее польское правительство рассматривает варианты раздела Украины.
"Я думаю, у них (партии "Право и Справедливость" — ред.) был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет", — сказал Сикорский.
Он добавил, что судьбу Украины в те дни решили личный пример президента Владимира Зеленского и военно-техническая помощь стран-союзниц.
Заявление о разделе Украины: как отреагировали в Польше
Интервью бывшего главы МИД уже прочел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Впечатления о нем он написал на своей официальной странице в Твиттере.
"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий.
Он также добавил, что Сикорский ведет себя, "как российский пропагандист".
Также на скандальное заявление бывшего министра иностранных дел отреагировали депутаты.
Анна-Мария Жуковска — представительница крыла "левых" в польском Сейме — обратилась на своей странице в Твиттере с вопросом к Сикорскому.
"Господин посол, вы сказали это, будучи абсолютно трезвым?" — написала политик.
Представитель "Солидарной Польши" Патрик Яки выразил сомнения в том, не работает ли Сикорский на Кремль.
"Он сознательно сыграл на пользу российской пропаганде и Польша теперь будет представлена как страна, которая задумалась о разделе Украины". Надо проверить, откуда Сикорский получает дополнительный доход", — написал Яки.
Как заявление Сикорского прокомментировали в РФ
На скандальное заявление Радослава Сикорского также отреагировали и в России.
"Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины. Мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Реакция украинской стороны на заявление польского политика о разделе Украины
По состоянию на сейчас официальные лица не отреагировали на заявление экс-главы польского МИД.
Опровержения или реакции не высказывали ни министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ни посол Украины в Польше Василий Зварыч, ни президент Украины Владимир Зеленский.
Также не поступило реакции от посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.
Напомним, в начале января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что РФ предлагает разделить Украину по корейскому сценарию. Это предполагает раздел территорий между РФ и Украиной по условной "38-й параллели", по которой разделили некогда единую Корею на два государства — КНДР (Северную Корею) и Южную Корею.
5 января президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что для политического урегулирования войны Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями" и выполнить неоднократно озвученные требования РФ.