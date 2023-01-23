Допускали вариант раздела Украины: в Польше разгорелся дипломатический скандал (видео)

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая партия страны допускала сценарий разделения Украины на части. Это вызвало возмущение со стороны топ-чиновников Варшавы, а также поддержку со стороны пропагандистов и дипломатов РФ.

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Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью журналистам заявил, что правящая политическая партия страны "Право и Справедливось" в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину допускала разделение нашей страны на части. Об этом сообщает Wprost.

Сикорский упомянул, что РФ до сих пор якобы предлагает официальной Варшаве разделить с Москвой зоны влияния в Украине.

"Когда я сказал, что Путин (президент РФ Владимир Путин, — ред.) делает странные аллюзии, а Жириновский (Владимир Жириновский, глава Либерально-демократической партии России, — ред.) даже предлагает нам раздел Украины, вы устроили из этого скандал. А сегодня россияне до сих пор нам это предлагают", — сказал политик.

А на вопрос ведущего, делал ли Кремль официальное предложение о разделе Польши, Сикорский ответил, что Москва "была бы рада", если бы Польша и Венгрия приняли участие в таком разделе.

Политик также сказал, что якобы и нынешнее польское правительство рассматривает варианты раздела Украины.

"Я думаю, у них (партии "Право и Справедливость" — ред.) был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет", — сказал Сикорский.

Он добавил, что судьбу Украины в те дни решили личный пример президента Владимира Зеленского и военно-техническая помощь стран-союзниц.

Заявление о разделе Украины: как отреагировали в Польше

Интервью бывшего главы МИД уже прочел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Впечатления о нем он написал на своей официальной странице в Твиттере.

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий.

Он также добавил, что Сикорский ведет себя, "как российский пропагандист".

[ + – ] Матеуш Моравецкий написал свои впечатления о скандальном интервью Радослава Сикорского

Также на скандальное заявление бывшего министра иностранных дел отреагировали депутаты.

Анна-Мария Жуковска — представительница крыла "левых" в польском Сейме — обратилась на своей странице в Твиттере с вопросом к Сикорскому.

"Господин посол, вы сказали это, будучи абсолютно трезвым?" — написала политик.

Представитель "Солидарной Польши" Патрик Яки выразил сомнения в том, не работает ли Сикорский на Кремль.

"Он сознательно сыграл на пользу российской пропаганде и Польша теперь будет представлена как страна, которая задумалась о разделе Украины". Надо проверить, откуда Сикорский получает дополнительный доход", — написал Яки.

Как заявление Сикорского прокомментировали в РФ

На скандальное заявление Радослава Сикорского также отреагировали и в России.

"Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины. Мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реакция украинской стороны на заявление польского политика о разделе Украины

По состоянию на сейчас официальные лица не отреагировали на заявление экс-главы польского МИД.

Опровержения или реакции не высказывали ни министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ни посол Украины в Польше Василий Зварыч, ни президент Украины Владимир Зеленский.

Также не поступило реакции от посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Напомним, в начале января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что РФ предлагает разделить Украину по корейскому сценарию. Это предполагает раздел территорий между РФ и Украиной по условной "38-й параллели", по которой разделили некогда единую Корею на два государства — КНДР (Северную Корею) и Южную Корею.

5 января президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что для политического урегулирования войны Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями" и выполнить неоднократно озвученные требования РФ.