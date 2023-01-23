Допускали варіант поділу України: у Польщі розгорівся дипломатичний скандал (відео)

Колишній глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що правляча партія країни припускала сценарій поділу України на частини. Це викликало обурення з боку топчиновників Варшави, а також підтримку пропагандистів і дипломатів РФ.

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Колишній глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю журналістам заявив, що правляча політична партія країни "Право та Справедливість" у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну допускала поділ нашої країни на частини. Про це повідомляє Wprost.

Сікорський згадав, що РФ досі нібито пропонує офіційній Варшаві поділити із Москвою зони впливу в Україні.

"Коли я сказав, що Путін (президент РФ Володимир Путін, — ред.) робить дивні алюзії, а Жириновський (Володимир Жириновський, голова Ліберально-демократичної партії Росії, — ред.) навіть пропонував нам розділ України, ви влаштували з цього скандал. А сьогодні росіяни досі нам це пропонують", — сказав політик.

А на запитання ведучого, чи робив Кремль офіційну пропозицію щодо поділу Польщі, Сікорський відповів, що Москва "була б рада", якби Польща та Угорщина взяли участь у такому розділі.

Політик також сказав, що нібито і нинішній польський уряд допускав варіант поділу України.

"Я думаю, у них (партії "Право і Справедливість" — ред.) був момент коливань у перші 10 днів війни, коли ми не знали, як усе піде, що, можливо, Україна впаде", — сказав Сікорський.

Він додав, що долю України у ті дні вирішили особистий приклад президента Володимира Зеленського та військово-технічна допомога країн-союзниць.

Заява про поділ України: як відреагували у Польщі

Інтерв'ю колишнього глави МЗС вже прочитав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Враження про нього він написав на своїй офіційній сторінці у твіттері.

"Колишній міністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського", — написав Моравецький.

Він також додав, що Сікорський поводиться, "як російський пропагандист".

[ + – ] Матеуш Моравецький написав свої враження про скандальне інтерв'ю Радослава Сікорського

Також на скандальну заяву колишнього міністра закордонних справ відреагували депутати.

Анна-Марія Жуковська — представниця крила "лівих" у польському Сеймі — звернулася на своїй сторінці у твіттері із запитанням до Сікорського.

"Пан посол, ви сказали це, будучи абсолютно тверезим?" — написала політикиня.

Представник "Солідарної Польщі" Патрік Які висловив сумніви, чи не працює Сікорський на Кремль.

"Він свідомо зіграв на користь російській пропаганді, і Польща тепер буде представлена як країна, яка задумалася про поділ України". Потрібно перевірити, звідки Сікорський отримує додатковий дохід", — написав Які.

Як заяву Сікорського прокоментували у РФ

На скандальну заяву Радослава Сікорського також відреагували й у Росії.

"Які приголомшливі одкровення поборників міжнародного права вилазять щодня. Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядала варіант поділу України. Ми, власне, про це й говорили. Тільки не було офіційних підтверджень. А тепер є", — заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Реакція української сторони на заяву польського політика щодо поділу України

Станом на сьогодні офіційні особи не відреагували на заяву ексглави польського МЗС.

Спростування чи реакції не висловлювали ані міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ані посол України у Польщі Василь Зварич, ані президент України Володимир Зеленський.

Також не надійшло реакції від посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького.

Нагадаємо, на початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що РФ пропонує поділити Україну за корейським сценарієм. Це передбачає поділ територій між РФ та Україною щодо умовної "38-ї паралелі", за якою поділили колись єдину Корею на дві держави — КНДР (Північну Корею) та Південну Корею.

5 січня президент РФ Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив, що для політичного врегулювання війни Україна має змиритися з "новими територіальними реаліями" та виконати неодноразово озвучені вимоги РФ.