142 самолета и 10 кораблей: США и Израиль начали самые масштабные учения в истории

Учения под названием Juniper Oak продлятся до пятницы, 27 января, их цель в том, чтобы продемонстрировать и углубить интеграцию между военными силами США и Израиля.

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В понедельник, 23 января США и Израиль начали "самые значительные совместные военные учения на сегодня". Задействованы тысячи военных, десяток кораблей и 142 единицы авиатехники, в том числе бомбардировщики с ядерными боеголовками. Об этом сообщает Reuters.

Учения под названием Juniper Oak продлятся до пятницы, 27 января, их цель в том, чтобы продемонстрировать и углубить интеграцию между военными силами США и Израиля на фоне напряженности из-за иранской ядерной программы, пояснил высокопоставленный представитель Минобороны США.

"Масштаб учений охватывает целый ряд сценариев, и Иран может извлечь для себя определенные выводы", — сказал представитель Соединенных Штатов.

Учения предусматривают боевые стрельбы с участием 6400 американских военнослужащих, многие из них будут на борту американского авианосца USS George H. W. Bush, и порядка 450 военнослужащих на территории Израиля.

Кроме бомбардировщиков B-52, в учениях принимают участие истребители F-35, F-15, F-16, F-18, а также БПЛА MQ-9 Reaper. Во время учений будут задействованы значительные площади.

По словам генерала Майкла Курилла, командующего Центральным командованием США, это "комбинированные совместные комплексные учения, которые улучшают оперативную совместимость на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве с израильскими партнерами".

Составление планов учений началось несколько месяцев назад, еще прежде, чем Биньямин Нетаньяху вновь занял пост премьер-министра.

Напомним, что для защиты неба НАТО Нидерланды перебросят в Польшу восемь истребителей.

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