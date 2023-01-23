142 літаки та 10 кораблів: США та Ізраїль розпочали наймасштабніші навчання в історії

Навчання під назвою Juniper Oak триватимуть до п'ятниці, 27 січня, їхня мета в тому, щоб продемонструвати та поглибити інтеграцію між військовими силами США та Ізраїлю.

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У понеділок, 23 січня США та Ізраїль розпочали "найзначніші спільні військові навчання на сьогодні". Задіяно тисячі військових, десяток кораблів та 142 одиниці авіатехніки, зокрема бомбардувальники з ядерними боєголовками. Про це повідомляє Reuters.

Навчання під назвою Juniper Oak триватимуть до п'ятниці, 27 січня, їхня мета в тому, щоб продемонструвати та поглибити інтеграцію між військовими силами США та Ізраїлю на тлі напруженості через іранську ядерну програму, пояснив високопоставлений представник Міноборони США.

"Масштаб навчань охоплює цілу низку сценаріїв, і Іран може отримати для себе певні висновки", — сказав представник Сполучених Штатів.

Навчання передбачають бойові стрілянини за участю 6400 американських військовослужбовців, багато з них будуть на борту американського авіаносця USS George HW Bush, і близько 450 військовослужбовців на території Ізраїлю.

Окрім бомбардувальників B-52, у навчаннях беруть участь винищувачі F-35, F-15, F-16, F-18, а також БПЛА MQ-9 Reaper. Під час навчань буде задіяно значні площі.

За словами генерала Майкла Курила, командувача Центрального командування США, це "комбіновані спільні комплексні навчання, які покращують оперативну сумісність на суші, у повітрі, на морі, у космосі та кіберпросторі з ізраїльськими партнерами".

Складання планів навчань почалося кілька місяців тому, ще перш ніж Біньямін Нетаньяху знову обійняв посаду прем'єр-міністра.

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